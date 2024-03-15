Alman İş İnsanları Çin\'deki İnovasyon Sisteminden Yararlanmayı Umut Ediyor

Shanghai kentindeki Alman Ticaret Odası'nın İcra Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Maximilian Butek, "Büyük yeni teknolojiler Çin'de geliştirilecek. Bu gelişmelere dahil olmak üzere burada bulunmazsak, yurtdışında nasıl hayatta kalabiliriz?" dedi.
SHANGHAİ, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki Alman Ticaret Odası'nın İcra Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Maximilian Butek, "Çin, Alman iş insanları için cazibesini koruyor ve birçoğu en büyük riskin Çin'de var olmamak ve bu sebeple küresel rekabet gücünü kaybetmek olduğunu düşünüyor" ifadesini kullandı.
Aynı zamanda Shanghai'daki Alman Sanayi ve Ticaret Heyeti'nin baş temsilcisi olan Butek, Xinhua ile kısa süre önce yaptığı söyleşide Alman şirketlerinin yalnızca büyüme fırsatlarını elde etmek için değil aynı zamanda rekabetçi kalabilmek için de "Çin'deki inovasyon sisteminden yararlanmayı" umduğunu belirtti.
Alman iş insanlarının "adeta bir 'zaman balonu' içinde olduklarını ve son üç yılda Çin'in daha da geliştiğine tanık olduklarını" söyleyen Butek, "Çok sayıda inovatif yeni ürün var. Dijitalleşme daha da ilerledi. Yapay zeka çok hızlı gelişiyor" dedi.
Butek, "Büyük yeni teknolojiler Çin'de geliştirilecek. Bu gelişmelere dahil olmak üzere burada bulunmazsak, yurtdışında nasıl hayatta kalabiliriz? Neyse ki o kadar endişeli değilim çünkü Alman şirketlerinin çoğu bunun farkında" ifadesini kullandı.
Çin'deki Alman Ticaret Odası, Ocak ayında 566 üye şirketten gelen yanıtlarla 2023/24 yıllarını kapsayan iş dünyası güven anketini yayımladı.
Ankete katılan şirketlerin yüzde 90'ından fazlası Çin pazarına yerleşmeye devam etmeyi planlıyor, yarısından fazlası iki yıl içinde Çin'deki yatırımlarını artırmayı tasarlıyor ve yüzde 78'i beş yıl içinde kendi sektörlerinde istikrarlı büyüme bekliyor.
Son derece olgunlaşan Çin ekonomisinin orta ve uzun vadede çok güçlü olabileceğine inanan Butek, Çin'de sürekli iyileşen iş ortamından övgüyle bahsederek pek çok Alman'ın "Çin'de işbirliği ve ortaklıktan söz etmenin kolay olduğunu" hissettiğini söyledi.
Butek, "Çinli şirketlerin son 30 yılda Alman şirketlerinden çok şey öğrendiğine inanıyorum. Şimdi de bizim Çinli şirketlerden bir şeyler öğrenmemizin vakti geldi. Bence artık işbirliğinin iki yönlü olabileceği bir seviyedeyiz" dedi.
Çin'in elektrikli otomobil bataryaları ve otonom sürüş gibi alanlarda gelecekte ilerlemeye yönelik büyük imkanlar sunduğunu belirten Butek, "Bu yüzden startup şirketler de Çin'e geliyor" diye konuştu.
Butek, Almanya da dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine yönelik vize muafiyeti politikasının daha fazla Alman'ı Çin'e seyahat etmeye yönelteceğinden, böylece iki ülke arasında daha fazla iş ve kültür etkileşiminin gerçekleşeceğinden emin olduğunu belirtti.
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