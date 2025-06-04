Almanya Federal Meclisi'nin (Bundestag), yerel saatle 13.00'te başlayan oturumuna protestolar damga vurdu.
Oturuma katılan Alman Bakanlar, gündem konularını ele almadan önce milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, İsrail- Gazze konulu bir soruyu cevapladığı sırada izleyici localarında oturan bir kadının sesi duyuldu. Wadephul'un konuşmasına ara verdiği esnada sesini yükselten kadın hükümetin İsrail politikasını eleştiren slogan attı.
"Özgür Filistin" diye bağıran kadına güvenlik görevlileri müdahale etti. Protestocu kadın kısa sürede görevliler tarafından izleyici locasından zorla çıkarıldı.
İzleyici locasındaki kadının protestosu öncesinde ise oturumu yöneten Meclis Başkanı Julia Klöckner tarafından Türk kökenli Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Cansın Köktürk'ün "Filistin" yazılı tişört giydiği için salonu terk etmesi istendi.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı - Son Dakika
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