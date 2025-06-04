Almanya\'da \'Filistin\' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis\'ten çıkarıldı

Almanya Federal Meclisi'nin (Bundestag), yerel saatle 13.00'te başlayan oturumuna protestolar damga vurdu.

ALMAN MECLİSİ'NDE İSRAİL PROTESTOSU

Oturuma katılan Alman Bakanlar, gündem konularını ele almadan önce milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, İsrail- Gazze konulu bir soruyu cevapladığı sırada izleyici localarında oturan bir kadının sesi duyuldu. Wadephul'un konuşmasına ara verdiği esnada sesini yükselten kadın hükümetin İsrail politikasını eleştiren slogan attı.

İZLEYİCİ LOCASINDAN ZORLA ÇIKARILDI

"Özgür Filistin" diye bağıran kadına güvenlik görevlileri müdahale etti. Protestocu kadın kısa sürede görevliler tarafından izleyici locasından zorla çıkarıldı.

FİLİSTİN TİŞÖRTÜ GİYEN TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ DE MECLİS'TEN ÇIKARILDI

İzleyici locasındaki kadının protestosu öncesinde ise oturumu yöneten Meclis Başkanı Julia Klöckner tarafından Türk kökenli Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Cansın Köktürk'ün "Filistin" yazılı tişört giydiği için salonu terk etmesi istendi.