Alman Ordusunda Personel Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alman Ordusunda Personel Krizi

04.03.2026 05:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman yetkililer, personel yetersizliği nedeniyle zorunlu askerliğin geri dönme riskine dikkat çekti.

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Henning Otte, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) karşı karşıya olduğu en büyük sorunun personel yetersizliği olduğunu belirterek, gönüllü sistemin başarısız olması durumunda zorunlu askerliğin kaçınılmaz hale geleceğini bildirdi.

Otte, Alman ordusunun modernizasyon sürecine ilişkin hazırladığı yıllık raporunda sahadaki duruma dair tespitlerini paylaştı.

Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Alman hükümetinin, ülke silahlı kuvvetlerini Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu yapma planlarını raporda değerlendiren Otte, sahadaki durumun kağıt üzerindeki hedeflerle örtüşmediğini belirtti.

Raporda, personel yetersizliğinin ordunun en büyük sorunu olduğu belirtilerek, "Personel, silahlı kuvvetlerin en ciddi darboğazı olmaya devam ediyor. Siyasi hedefler, askeri gerçekliğin önüne geçme riski taşıyor. Eğer gönüllü hizmet modeli yetersiz kalırsa, bir sonraki adım zorunlu askerlik hizmetine geri dönmek olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Barış güçten doğar, güçsüzlükten değil" ilkesinin hatırlatıldığı raporda, Alman ordusunun acil modernizasyon ve köklü bir personel stratejisine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekildi."

Raporda, Alman ordusuna yönelik sabotaj girişimlerinin "günlük rutin" haline geldiği vurgulanarak, özel birliklerdeki zorbalık ve aşırı sağcı sembollere yönelik soruşturmaların sürdüğü ve kadın asker oranının hedeflerin çok gerisinde kaldığı kaydedildi.

Hedef 260 bin aktif asker

Bu arada, savunma harcamalarındaki artışla geçmişteki ihmalleri telafi etmeye çalışan Almanya, 2030'lu yılların ortasına kadar aktif asker sayısını 185 binden 260 bine, yedek asker sayısını ise iki katına çıkararak 200 bine ulaştırmayı planlıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "gönüllü hizmet" modeliyle, 18 yaşına giren her bireye askerliğe ilgilerini ölçen bir anket gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

2025 yılı sonu itibarıyla ülkede aktif asker sayısı bir önceki yıla göre 3 bin artış gösterse de demografik değişim, nitelikli iş gücü rekabeti ve yüzde 23'ü aşan yüksek ayrılma oranları ordunun büyümesini engelliyor.

Rapor meclise sunuluyor

Öte yandan, Almanya'da Meclis Federal Ordu Sorumlusu, Anayasa'nın 45. maddesinin b fıkrası uyarınca silahlı kuvvetler üzerindeki parlamento denetimine yardımcı olmak üzere görev yapıyor.

Temel görevlerinin arasında askerlerin temel haklarının korunması ve iç yönetim ilkelerine uyulmasını denetlemek de yer alan Meclis Federal Ordu Sorumlusu, silahlı kuvvetlerin iç durumu hakkında edindiği bilgiyi kapsamlı raporla yılda bir kez Meclise sunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Ordusunda Personel Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
05:06
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
04:41
CIA’in İran planı deşifre oldu Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
CIA'in İran planı deşifre oldu! Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 06:21:54. #7.12#
SON DAKİKA: Alman Ordusunda Personel Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.