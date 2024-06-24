Alman Sanayi Federasyonu Başkanı: Alman ekonomisi zayıf büyüme bekliyor

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Alman Sanayi Federasyonu Başkanı (BDI) Siegfried Russwurm, BDI'nın 2024 yılında Alman ekonomisinin yüzde 0,3 büyümesini beklediğini ve bunun çok zayıf bir büyüme anlamına geldiğini belirterek, "Sanayi şimdi hükümetten kararlı bir büyüme gündemi bekliyor." dedi.

BDI Başkanı Russwurm, Alman Sanayi Günü'nde yaptığı konuşmada, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomilerdeki bloklaşma ile Almanya ve Avrupa'da aşırı sağın güçlenmesinin iş dünyasına zorluk oluşturduğunu belirtti.

Rakip güç bloklarının olduğu bir dünyada, Avrupa'nın güçlü bir ekonomik bölge olarak yerini korumasının önemini vurgulayan Russwurm, ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerde Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin de Avrupa güvenlik politikasında "kesinlikle daha zorlu" bir döneme yol açacağını vurguladı.

Russwurm, BDI'nın 2024'te küresel ekonominin yüzde 2,9 ve Alman ekonomisinin yüzde 0,3 büyümesini beklediğini, ülkede sanayi üretiminin bu yıl yüzde 1,5 azalacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Siegfried Russwurm, "Ancak bu çok zayıf bir büyüme olmaya devam edecek. Zayıf büyüme, kamu bütçesinde daha az manevra alanı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanarak, Alman ekonomisinin uzun vadeli trend olarak yüzde 0,5'lik potansiyel büyümenin çok altında olacağını vurguladı.

ABD ve Çin ile karşılaştırıldığında Almanya'nın bir iş merkezi olarak gerilemeye devam ettiğini vurgulayan Russwurm, "Sanayi şimdi hükümetten kararlı bir büyüme gündemi bekliyor. Bugün (Alman Sanayi Günü'nde) sefalete çare bulmak için neyin gerekli olduğu konusunda yapıcı bir tartışma yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Russwurm, Çin'i Almanya için "sistemik bir rakip" olarak niteleyerek, bu ülkenin küresel piyasalarda rakip olmasının yanında aynı zamanda Alman sanayisi için kritik öneme sahip ham maddeler alanında da giderek artan bir hakimiyet kurduğunu anlattı.

BDI Başkanı Russwurm, Alman hükümetinden Avrupa'nın en büyük sanayi ülkesinin çıkarları doğrultusunda 27 Haziran'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) hükümet başkanları toplantısı öncesinde Avrupa için net bir gündem oluşturulması çağrısında bulundu.

Almanya'yı yeniden dünyada güçlü bir rakip, sanayi, ihracat ve inovasyon ülkesi olarak konumlandırmak için kamu yatırımlarının artırılması, bürokrasinin azaltılması ve kurumlar vergisi iyileştirilmesini de talep eden Russwurm, kamu yatırımlarının finansmanı konusunda da netliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BDI Başkanı Russwurm, "Mevcut belirsizlik özel yatırımları da yavaşlatıyor" diyerek, sanayiye yönelik enerjide planlama güvenliğinin sağlanmasını ve elektrik şebekesinin genişletilmesinin hızlandırılmasını istedi.

Bu arada BDI'ye göre, gelecek 10 yıl içinde yatırımlar için yaklaşık 400 milyar avroluk bir fon sıkıntısı yaşanacak.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.