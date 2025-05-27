Alman Tamara, İhtida Töreniyle Müslüman Oldu

Adıyaman'da yaşayan Alman Tamara Erdoğan, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Erdoğan, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Adıyaman İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Burada düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Erdoğan, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Tamara, ismini "Esma" olarak değiştireceğini söyledi.
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