Almanya Başbakanı Merz, Filistin devletinin kurulmasını bölge barışına en iyi yol gördü - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merz, Filistin devletinin kurulmasını bölge barışına en iyi yol gördü

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in yanında bir Filistin devleti kurulmasının bölgede barış ve güvenlik için en iyi yol olduğunu ifade etti. Merz, Almanya'daki antisemitizm artışına karşı hükümetin yeni ve eski tüm biçimleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Filistin devletinin kurulmasının, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için en iyi yol olduğunu ifade etti.

Merz, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailliler, Filistinliler ve komşularının barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği yeni bir düzenin temellerini atmak zorundayız. Hükümetimiz, bu amaç için çaba göstermektedir. İnancımıza göre, bu hedefe en iyi şekilde İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla ulaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Ekim 2023'te hayatını kaybedenleri andığını, geride kalanların acı ve yaralarının iyileşebileceğini umduğunu vurguladı.

Almanya'da karşı çıkılmayan bir antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) artışı yaşandığına işaret eden Merz, şunları kaydetti:

"Hükümet, antisemitizmin tüm yeni ve eski biçimleriyle kararlılıkla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yahudiler, Almanya'nın her yerinde korkusuzca yaşayabilmelidir. Yahudi yaşamı, toplumumuzda gelişmeye devam edebilmelidir. Bu nedenle antisemitik olaylara ve saldırılara karşı tüm kararlılığımızla mücadele ediyoruz."

Kaynak: AA
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