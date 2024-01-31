Almanya Başbakanı Scholz, AfD\'nin Dexit planını eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı ve popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in iktidara gelmeleri halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması (Dexit) için referandum yapacakları sözlerini eleştirerek "Dexit"in Avrupa ve Almanya'nın başına gelebilecek en büyük "refah yıkımı" olacağını söyledi.
Scholz, Federal Meclis'te bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, aralarında AfD politikacılarının da bulunduğu bir toplantıda, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerinde konuşulmasına tepki gösterdi.
Başbakan Scholz, "Ülkedeki villalarda, nüfusun bir kısmının bu ülkeden nasıl çıkarılabileceğinin konuşulduğu konferanslar düzenlendiğinde sessiz kalamayız. Bu Alman tarihinin en karanlık dönemlerini hatırlatıyor." dedi.
Söz konusu planlara karşı duran çok sayıda vatandaşın sokaklara çıkmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Scholz, yıllardır Almanya'da yaşayan ve çocuklarını burada yetiştirenlerin ülkenin terk edilmesi söyleminden endişelendiklerini aktardı.
Scholz, "Bu nedenle burada hepimizin çok net bir taahhütte bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu vatandaşların yanında duruyoruz, onların korkmalarına gerek yok. Demokrasi bizi korur." dedi.
AfD temsilcilerinin Almanya'nın AB'den ayrılmasını ifade eden "Dexit" kelimesini kullandığına dikkati çeken Scholz, "Bu, Avrupa ve Almanya'nın başına gelebilecek en büyük refah yıkımı olur." değerlendirmesinde bulundu.
Scholz, Almanya'nın AB'den en fazla faydalanan ülke olduğunu kaydetti.
Macron ile hareket edeceğiz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dünyadaki gelişmelerle ilgili birlikte hareket edeceklerini aktaran Scholz, "Eğer dünyadaki gelişmeler, örneğin ABD'deki seçimlerin olası sonuçları nedeniyle daha da zor bir hale gelirse AB'nin daha da güçlü hale gelmesi gerekir. Bunun gerçekten mümkün olabilmesi için Fransa ve Almanya bu görevi üstlenmeli. AB'nin en büyük ulusal çıkarımız olduğunu elbette her zaman gözümüzün önünde bulundurmamız lazım." ifadesini kullandı.
Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya daha fazla destek vermeleri çağrısında bulundu
Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini aktardı.
Scholz, Brüksel'de yarın düzenlenecek Avrupa Liderler Zirvesi öncesinde diğer Avrupalı ülkelere Ukrayna'ya daha fazla destek vermeleri çağrısında bulunarak "Bu sadece Almanya'ya bağlı olmamalı." ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın desteklenmesine daha fazla ülkenin katılmasını istediğini vurgulayan Scholz, "Çoğunu biz yapmak zorunda kalırsak bu Ukrayna için yeterli olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz de yaptığı konuşmada, Almanya'nın Fransa ile AB'de öncü rol üstlenmesini istedi.
Alman hükümetinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzattığı eli tutup AB'nin hareket kabiliyetine sahip olduğunu gösterecek yeni öneriler sunmasını talep eden Merz, aynı zamanda bu önerilerin ABD'de yapılacak seçimlerde olası yönetim değişikliğine karşı Avrupa'yı hazırlaması gerektiğini kaydetti.
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