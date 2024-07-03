Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmayacaklarını garanti etti - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmayacaklarını garanti etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmayacağını garanti etti. Scholz, ayrıca Ukrayna'nın teslim olmasını içeren bir ateşkesi desteklemeyeceklerini ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı sona erdirme niyetinde olmadığını savundu.

03.07.2024 16:39
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda taraf olmayacağı yönünde garanti verdi.

Scholz, Federal Meclis'te milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

Sol Parti Milletvekili Gesine Lötzsch'ün, "Son seçim kampanyasında afişlerde kendinizi 'barış şansölyesi' olarak sundunuz, aynı dönemde Almanya'dan (Ukrayna'ya) tedarik edilen silahların Rusya topraklarına ateş edilebilmesine izin verdiniz. Bunu sadece çelişkili değil, tehlikeli de buluyorum. Halkımıza Almanya'nın savaşın tarafı olmayacağının garantisini veriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Scholz, "Evet bu garantiyi veriyorum." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin nasıl sağlanabileceğine ilişkin soruya da Scholz, "Bana göre Ukrayna'nın teslim olmasını içeren bir ateşkes Almanya olarak asla desteklemememiz gereken bir ateşkestir." ifadesini kullandı.

Scholz, bunun soyut bir konu olmadığının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tuhaf barış teklifinde" görülebildiğini belirterek Rus Devlet Başkanı'nın savaşı sona erdirme niyetinde olmadığını savundu.

Putin, 14 Haziran'da, "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabileceklerini" belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmayacaklarını garanti etti - Son Dakika

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