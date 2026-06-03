Almanya, BMGK Üyeliği İçin Seçimi Kaybetti - Son Dakika
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Almanya, BMGK Üyeliği İçin Seçimi Kaybetti

03.06.2026 21:55
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Başbakan Merz, Almanya'nın BMGK geçici üyeliği seçiminde hedefe ulaşamadığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2027-2028 dönemi için geçici üye seçiminde başarısız olan ülkesinin "hedefine ulaşamadığını" ifade etti.

Başbakan Merz, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin 2 yıllık 5 yeni geçici üyeliği için BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimi değerlendirdi.

Merz, "Adaylığımızı kararlılıkla sunduk. Hedefimize ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

Seçilen tüm ülkeleri, özellikle de Almanya'nın rakibi olan Portekiz ve Avusturya'yı tebrik eden Merz, her iki ülkeyle de yakın bir Avrupa ortaklığı ve ortak sorumluluk bağlarının bulunduğunun altını çizdi.

Ülkesinin BM'de üstlendiği görevlerin bu sonuçtan dolayı değişmeyeceğini aktaran Merz, "Almanya, çok taraflı sistemin güvenilir bir dayanağı olmaya devam edecektir. Bu sorumluluğu kararlılıkla üstleniyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da sonucun, "gerçek bir hayal kırıklığı ve acı bir yenilgi" olduğunu belirtti.

Wadephul, böylesine bir sonucun derinlemesine analiz gerektireceğini kaydetti.

Almanya, BM Genel Kurulu'ndaki ilk tur oylamada Portekiz ve Avusturya'nın gerisinde kalarak, 2027-2028 dönemi için Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'na ayrılan iki koltuktan hiçbirini kazanamamıştı.

Portekiz 134 ve Avusturya 131 oyla BMGK üyeliğini garantilerken, Almanya 105 oyla geride kalmıştı.

İlk turda, seçime rakipsiz giren Afrika grubundan Zimbabve 182 ve Latin Amerika-Karayipler grubundan Trinidad ve Tobago 181 oy alarak, 2 yıllığına BMGK üyesi seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, BMGK Üyeliği İçin Seçimi Kaybetti - Son Dakika

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