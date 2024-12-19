Almanya'da Anayasa Değişikliği Kabul Edildi

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Almanya Federal Meclisinde, Federal Anayasa Mahkemesini siyasi etkiden korumak amacıyla yapılan anayasa maddesi değişikliği taslağı oy çokluğuyla kabul edildi.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin açıklamasına göre, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Birlik partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat parti (FDP) grupları tarafından sunulan anayasa maddesi değişikliği taslağı, yapılan oylamada gerekli çoğunluğu elde etti.

Üçte iki çoğunluk gerektiren oylamada tasarıya 600 milletvekili lehte, 69 milletvekili ise aleyhte oy verdi.

Tasarı, anayasada diğer hususların yanı sıra senato ve yargıçların sayısı ile bunların görev sürelerinde bir takım değişiklikleri içeriyor.

Bu değişiklikle özellikle Federal Anayasa Mahkemesinin siyasi etkiden koruması amaçlanıyor.

Değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için Federal Konsey tarafından Meclis toplantısında onaylanması gerekiyor.

Başbakan Scholz'dan destek mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Federal Anayasa Mahkemesini aşırıların ve popülistlerin siyasi etkisine karşı koruyoruz. Federal Meclisin kararı demokratik işbirliğinin kanıtıdır, bundan çok mutluyum." ifadesine yer verdi.

AfD tepkili

Anayasa maddesi değişikliğinin hedefi olarak kendisini gören Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise taslağa tepki gösterdi.

AfD milletvekili Fabian Jacobi, ilgili partileri kendilerini "şer odağı AfD'ye karşı hukukun üstünlüğünün cesur savunucuları" olarak göstermeye çalışmakla suçladı.