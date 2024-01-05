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Almanya'da çiftçiler Ekonomi Bakanı Habeck'in feribottan inişini engelledi - Son Dakika
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Almanya'da çiftçiler Ekonomi Bakanı Habeck'in feribottan inişini engelledi

Almanya'da 100'den fazla çiftçi, hükümetin tarım sübvansiyonlarını azaltma planına tepki olarak Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in feribottan ayrılmasını engelledi. Göstericilerin feribot ablukası tepki çekti.

Almanya\'da çiftçiler Ekonomi Bakanı Habeck\'in feribottan inişini engelledi
05.01.2024 - 23:00,
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- Almanya'da çiftçiler Ekonomi Bakanı Habeck'in feribottan inişini engelledi

BERLİN - Almanya'da 100'den fazla çiftçi, hükümetin tarım sübvansiyonlarını azaltma planına tepki olarak Schlüttsiel limanına gelen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in feribottan ayrılmasını engelledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başında olduğu koalisyon hükümetinin tarım sübvansiyonlarını azaltma planına karşı tepkiler sürüyor. 100'den fazla çiftçi, dün akşam hükümetin planına tepki olarak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı ve Yeşiller Partisi üyesi Robert Habeck'in bulunduğu feribotun yanaşacağı Schluettsiel'deki iskelede toplandı. İskeleyi kapatan göstericiler, feribota girmeye çalışarak Bakan Habeck'in feribottan ayrılmasını engelledi. Alman polisi göstericilere müdahale ederken, Habeck ise Hooge Adası'na dönmek zorunda kaldı. Habeck'in gece saatlerinde başka bir feribotla ana karaya ulaştığı öğrenildi.

Gösteri tepki çekti

Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, feribot ablukasının "utanç verici" olduğunu ve demokratik toplumun kurallarını ihlal ettiğini ifade etti. Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Şiddetin siyasi argümanda yeri yoktur. Bu, barışçıl gösteri yapan birçok çiftçinin davasını itibarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Hükümet kısmen geri adım atmıştı

Scholz'un başında olduğu koalisyon hükümeti, geçtiğimiz ay 2024 bütçe kesintileri kapsamında tarım sübvansiyonlarının azaltılmasına karar vermişti. Plana tepki gösteren çiftçiler, başkent Berlin'de traktörlerle protesto gerçekleştirmişti. Hükümet tepkiler üzerine dün planın bir kısmında geri adım atmıştı. Buna göre tarım araçlarına yönelik vergi muafiyetinin devam edeceği, tarımda kullanılan mazota yönelik vergi indirimlerinin ise iptal edilmeyeceği, kademeli hale getirileceği belirtilmişti.

Kaynak: İHA
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Almanya, Berlin, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

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