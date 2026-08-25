Almanya'da Dronlu Saldırı Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Dronlu Saldırı Girişimi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçağına yönelik dronla saldırı girişimi soruşturuluyor.

Almanya'da Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına yönelik olduğu değerlendirilen saldırı girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında havalimanı yakınında bir dron ile yaklaşık 50 gram askeri nitelikte patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Kamu yayıncıları NDR, WDR ile Süddeutsche Zeitung'un (SZ) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı ortak araştırmaya göre, Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos gecesi, Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında patlayıcı düzenek taşıyan bir dron bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 14 Ağustos'ta havalimanının batısındaki Sachsen-Anhalt eyaletine bağlı Saalekreis bölgesindeki Kabelsketal'de bir tarlada yeni bir dron bulundu.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekiplerinin yaptığı incelemede, dronun bulunduğu yerde yaklaşık 50 gram hekzogen (RDX) olduğu değerlendirilen yüksek patlayıcı özellikli bir madde tespit edildi.

Soruşturma, Federal Başsavcı Jens Rommel'in talimatıyla BKA tarafından yürütüldü.

Soruşturmacılar, saldırı girişiminde tek bir dron değil, birden fazla dron kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İlk dronun bulunmasının ardından havalimanına inişini iptal eden bir DHL kargo uçağı, kısa süre sonra havada bir cisimle çarpıştı ve Hannover Havalimanı'na yönlendirildi. Uçağın kuyruğunda tespit edilen hasarın kuş çarpmasından kaynaklanmadığı belirlendi.

Havalimanının kuzeyindeki Kursdorf bölgesinde de dronun kontrolünde kullanılmış olabileceği değerlendirilen anten ve elektronik parçalar bulundu, bölgede yanmış toprak ve metal parçaları tespit edildi.

Soruşturmacılar, ele geçirilen DNA örnekleri de dahil olmak üzere çeşitli izleri değerlendiriyor.

Güvenlik kaynakları, saldırı planında Rus istihbarat servislerinin rolü olabileceğini değerlendirirken ancak bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadı. Rusya ise saldırıyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos gecesi, Ukrayna'ya ait bir Antonov kargo uçağının yakınında patlayıcı düzenek taşıyan bir dron bulunmuştu. Olayda havalimanı geçici olarak kapatılmış ve dron üzerindeki fünyenin çalışmaması nedeniyle saldırı gerçekleşmemişti. Söz konusu uçağın, Ukrayna'ya askeri malzeme taşımacılığında kullanıldığı kaydedilmişti.

Alman makamları, olayın arkasındaki kişi veya kişilerin kimliğini ve saldırının nasıl planlandığını belirlemek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Dronlu Saldırı Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi

11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:09:17. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Dronlu Saldırı Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.