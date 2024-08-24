Almanya\'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

(ANKARA) - Almanya'nın Solingen kentinde bir festivalde bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırgan yoldan geçenleri rastgele bıçakladı. İlk bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.
Alman Bild gazetesine göre, Solingen şehir meydanı Fronhof'taki festivale katılanları, bıçaklı bir saldırgan hedef aldı. Gazete'nin verdiği bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Alman basınında saldırganın olay yerinden kaçtığı ve şehirde geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığı bilgisi yer aldı. Saldırıya ilişkin şu ana kadar Alman makamlarından herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
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