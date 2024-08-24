Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya\'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Solingen kentinde bir festivalde meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı ve güvenlik önlemleri alındı.

24.08.2024 01:57
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(ANKARA) - Almanya'nın Solingen kentinde bir festivalde bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırgan yoldan geçenleri rastgele bıçakladı. İlk bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alman Bild gazetesine göre, Solingen şehir meydanı Fronhof'taki festivale katılanları, bıçaklı bir saldırgan hedef aldı. Gazete'nin verdiği bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır  4 kişi yaralandı.

Alman basınında saldırganın olay yerinden kaçtığı ve şehirde geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığı bilgisi yer aldı. Saldırıya ilişkin şu ana kadar Alman makamlarından herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Kaynak: ANKA

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