Almanya'da Filistin'e destek gösterilerine katılan Yasemin Acar, Gazze'ye gitmek için yola çıkıyor - Son Dakika
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Almanya'da Filistin'e destek gösterilerine katılan Yasemin Acar, Gazze'ye gitmek için yola çıkıyor

Almanya'da Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için defalarca gözaltına alınan Yasemin Acar, Özgürlük Filosu'na (Ship to Gaza) ait Handala isimli gemi ile Gazze'ye gideceğini belirterek, "Gazze'nin etrafı sarıldı ve bu uluslararası hukuka aykırı ve haksızlık. İsteyen herkes Gazze'ye gidebilmeli." dedi.

16.08.2024 13:46
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Almanya'da Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için defalarca gözaltına alınan Yasemin Acar, Özgürlük Filosu'na (Ship to Gaza) ait Handala isimli gemi ile Gazze'ye gideceğini belirterek, "Gazze'nin etrafı sarıldı ve bu uluslararası hukuka aykırı ve haksızlık. İsteyen herkes Gazze'ye gidebilmeli." dedi.

Acar, Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını delmek amacıyla yola çıkan ve şu anda Malta'da bulunan Handala isimli gemiye binenler arasında olacağını belirterek, bu yolculuğa çıkma kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Filistin'de yaşananlara ilişkin bir farkındalık oluşturmak için yola çıkacaklarını söyleyen Acar, "Gazzelilere, Filistin'deki insanlara, onlarla direniş içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Geminin güzergahında İsrailli askerlerin şiddetine maruz kalabileceklerini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Ben bu yola baş koydum. Korkmuyorum. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Orada çocuklar, anneler, babalar katledilirken korkmak bana göre değil. Düşündüm, düşünerek de bu kararı aldım. Öyle bir şey olursa demek ki kaderimizde varmış, yani kaderimde vardır diye düşünüyorum. Ama yine de direnmemiz lazım, yine de başkaldırmamız lazım, buna mecburuz. İnsan haklarını korumamız lazım. Bu benim insanlık görevim."

Acar, yaklaşık 16 kişilik ekiple yola çıkmayı planladıklarını belirterek, "Gazze'nin etrafı sarıldı ve bu uluslararası hukuka aykırı ve haksızlık. İsteyen herkes Gazze'ye gidebilmeli." diye konuştu.

İsrail askerlerinin kendilerini durduracağını düşündüklerini dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Bizi durduracak bu kesin. Ama biz herkese bunu göstermek istiyoruz. Çünkü Gazzelilere yapılan haksızlık bize de yapılacak. AB pasaportumuz (Alman vatandaşı) olduğu için buradaki devletimize bu direnişi göstermek istiyoruz. Devletimize (Almanya'ya) seslenmek istiyoruz. Yani devletlere şey demek istiyoruz: 'Siz bunu destekliyorsunuz. Biz bu yüzden buna mecbur kalıyoruz. Çünkü siz işinizi doğru yapmış olsanız biz buna mecbur kalmazdık.'"

Acar, Akdeniz'i geçip İsrail sularına yaklaşmaları durumunda İsrailli askerlerin baskınına maruz kalabileceklerini belirterek, "Bir ihtimal bizi uyarırlar ve 'Geri dönün' derler. Ama İsraillerin ne kadar canavar bir askeri olduğunu bildiğimiz için bence ateş edecekler. Ama en iyi senaryo gemiye gelip bizi tutuklamaları, Filistin'e götürmeleri, oradan da Almanya'ya ya da diğer ülkelere sınır dışı etmeleri olacaktır." diye konuştu.

Handala adlı geminin bu hafta Malta'dan Gazze'ye hareket etmeyi planladığını aktaran Acar, "Benden haber alınamazsa ya tutuklanmış olacağım ya da başka şeyler başımıza gelmiş olabilecek. Bu konuda böyle bir şey olursa ben kesinlikle Almanya'yı sorumlu tutuyorum. Başıma bir şey gelirse, benden haber alınamazsa ben Almanya hükümetini bu durumdan sorumlu tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın İsrail'e silah göndermesini eleştiren Acar, bu silahlarla katliam yapıldığına dikkati çekti.

Gazze'de katliam yapıldığı için sokaklara çıktıklarını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"O insanlar aç susuz bırakılıyor. O yüzden sokaklara çıkıyoruz. Mısır'da su, yemek, her şey bekliyor kapılarda. İçeri bırakılmıyor. Neden? İsrail izin vermiyormuş. Ama Almanya, ABD, Avrupa ülkeleri istese o yardımlar girebilir. Durduruyorlar, bilerek durduruyorlar. İnsanların, Filistinlilerin katliamını destekledikleri için oluyor bu olaylar. Bir nevi soykırım yani. Yani İsrail oradaki insanlara soykırım uyguluyor. Almanya da bunu destekliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Filistin'e destek gösterilerine katılan Yasemin Acar, Gazze'ye gitmek için yola çıkıyor - Son Dakika

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