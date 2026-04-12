Almanya'da Kiliseler AfD'nin Seçim Programına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
Almanya'da Kiliseler AfD'nin Seçim Programına Sert Tepki Gösterdi

12.04.2026 20:10
Saksonya-Anhalt'ta yapılacak seçimler öncesi, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin programına Protestan ve Katolik kiliselerinden eleştiriler geldi. Kiliseler, programın insan onuru ve sosyal barışa saldırı olduğunu, ayrıca Hristiyanlık değerleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin seçim programına Protestan ve Katolik kiliselerinden sert tepki geldi. Kiliseler, AfD'nin programını 'açık topluma ve sosyal barışa saldırı' olarak nitelendirdi ve insan onuru, özgürlük ve dayanışmanın bu tasarıda yer bulamadığını belirtti.

AfD'nin programı, homojen bir ulusal toplum, geleneksel cinsiyet rollerini merkeze alıyor ve yabancı gruplara karşı sert önlemler, sığınma hakkının kaldırılması gibi talepler içeriyor. Kiliseler, bu programın Hristiyanlık insan anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı. Ayrıca, AfD kiliseleri 'kilise vergisi kiliseleri' olarak aşağılayarak, devlet ödemelerinin şarta bağlanmasını talep ediyor, bu da kiliselerin önemli gelir kaynaklarını tehdit ediyor.

Kiliseler, AfD programının küçümseme ve dışlama üzerine kurulu olduğunu, değişim korkusunu körüklediğini ve hukuk devletini aşağıladığını ifade etti. Federal düzeyde de kiliseler, milliyetçi ırkçılığın tehlikelerine karşı uyarılarda bulunuyor. Anketler, AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta tek başına iktidar olma ihtimalini gösteriyor, ancak kiliseler bu duruma karşı direniş çağrısı yapıyor.

Son Dakika Güncel Almanya'da Kiliseler AfD'nin Seçim Programına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Almanya'da Kiliseler AfD'nin Seçim Programına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
