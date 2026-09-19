Almanya'da öğrenci kirası ortalama 510 euro; Münih'te bu rakam 850 euroya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da öğrenci kirası ortalama 510 euro; Münih'te bu rakam 850 euroya ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya\'da öğrenci kirası ortalama 510 euro; Münih\'te bu rakam 850 euroya ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da öğrenciler paylaşımlı evlerde bir oda için ortalama 510 euro kira ödüyor. Kentler arasındaki fark büyük: Münih'te 850 euro, Chemnitz'de 305 euro olurken kiralar önceki iki yarıyıla göre büyük ölçüde aynı kaldı.

Almanya'da yüksek öğrenim gören öğrencilerin, paylaşımlı evlerdeki odalar için ödediği kiralar, şehirden şehire büyük farklılık gösteriyor. Kiralar açısından en pahalı kent Münih, en ucuzu ise Chemnitz.Almanya'da öğrenciler, paylaşımlı ev ya da dairelerde bir oda için ortalama 510 euro ödüyor.

Moses-Mendelssohn Enstitüsü ile kiralık ev/oda bulma platformu WG-Gesucht.de tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 2026/27 eğitim-öğretim yılının kış dönemine ilişkin kira bedelleri, önceki iki yarıyıla kıyasla büyük ölçüde aynı kaldı.

On yıl önce, 2016/17 kış döneminde ise ortalama kira fiyatı, oda başına yaklaşık 349 euro seviyesindeydi. Uzmanlara göre bu tabloda en fazla endişe yaratan, üniversite kentleri arasındaki önemli farklar.

Öğrencilerin paylaşımlı bir evde en fazla kira ödediği şehir, ortalama 850 euro ile Münih olurken, yüksek okul ve üniversite öğrencileri, başkent Berlin ve Hamburg'da ortalama 650 euro, Köln'de 640 euro ve Frankfurt'ta 630 euro ödüyor.

Doğu Almanya'da kiralar çok daha ucuz

En uygun kiralı odalar ise Chemnitz (305 euro), Magdeburg (350 euro), Halle (350 euro) Jena (370 euro) ve Trier'de (370 euro) bulunuyor. Trier dışında, bu şehirlerin tamamı Almanya'nın doğu eyaletlerinde yer alıyor.

Moses-Mendelssohn Enstitüsü İcra Direktörü ve NBS Northern Business School'da Gayrimenkul Yönetimi Profesörü Stefan Brauckmann, "Üniversite eğitimi amacıyla başka bir şehre taşınan gençler için hangi şehri seçtikleri, kira giderleri açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Brauckmann, "Paylaşımlı evlerde kiralık bir odanın 400, 500 ya da 650 euro'ya mal olması, hangi kentte eğitim almanın mali açıdan mümkün olduğu konusunda büyük ölçüde belirleyici olabiliyor. Bu nedenle üniversite kentleri arasındaki artan farklar istatistiksel bir büyüklükten çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırma için, en az 5 bin öğrencisi olan toplam 90 Alman üniversite kenti dikkate alındı.

Çalışmada, iki ila üç kişilik, süresiz kira sözleşmesi ile ilanı verilen paylaşımlı evlerdeki odalar değerlendirildi. Belirtilen fiyatlar, çoğunlukla elektrik ve internet masraflarının yanı sıra ortak kullanılan odaların mobilya ve teknik donanımını da içeren ısıtma dahil kira bedellerini ifade ediyor.

KNA/ ET,SÖ

Kaynak: Deutsche Welle
ChemnitzAlmanyaEkonomiEğitimGüncelMünihYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Kimse bunu beklemiyordu Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
15:19
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
14:52
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 15:52:26. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da öğrenci kirası ortalama 510 euro; Münih'te bu rakam 850 euroya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement