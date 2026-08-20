Almanya'da Şiddetli Fırtına Can Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Şiddetli Fırtına Can Aldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da etkili olan fırtına, ağaçların devrilmesine ve evlerin hasar görmesine yol açtı.

Almanya'nın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, gece boyunca etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Rheinland-Pfalz eyaletinin bazı bölgelerinde ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu ve binaların duvarları yıkıldı.

Walldorf kentinde üzerine ağaç devrilen 58 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan 47 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Westerwaldkreis bölgesinin Bannberscheid beldesinde büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı, A61 otoyolunda fırtınadan dolayı bir TIR devrildi.

Bavyera eyaletinin Würzburg kentinde de fırtına nedeniyle devrilen ağaçlardan dolayı çok sayıda araç zarar gördü.

Hessen eyaletinin Wetzlar kentinde de şiddetli fırtınadan dolayı evler hasar gördü.

Wetzlar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada kentte yaklaşık 60 evin hasar gördüğü belirtilerek, evlerin çatılarının uçtuğu ve çatıdan kopan parçaların 100 metreye kadar savrulduğu aktarıldı.

Thüringen eyaletinde de devrilen ağaçların otomobillere zarar verdiği, şiddetli yağmurdan dolayı evlerin bodrum katlarını su bastığı aktarıldı.

Altenbeuthen kentinde ise yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ve hasarın 150 bin avro civarında olduğu ifade edildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Alman Meteoroloji Servisine (DWD) dayandırdığı haberde Wetzlar'da ve Brandenburg eyaletinin Fürstenwalde kentinde hortum oluştuğu belirtildi.

Haberde, Fürstenwalde'de ağaçların devrildiği ve en az bir evin çatısının uçtuğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Acil Durum, Fırtına, Fırtına, Almanya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Şiddetli Fırtına Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 600 bin TL Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
Yaren doktor olacaktı Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Trump durdurulmasını istemişti İsrail’in Gazze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 14:07:14. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Şiddetli Fırtına Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.