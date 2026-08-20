Almanya'da Şiddetli Fırtına Can Aldı

Almanya'nın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, gece boyunca etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Rheinland-Pfalz eyaletinin bazı bölgelerinde ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu ve binaların duvarları yıkıldı.

Walldorf kentinde üzerine ağaç devrilen 58 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan 47 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Westerwaldkreis bölgesinin Bannberscheid beldesinde büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı, A61 otoyolunda fırtınadan dolayı bir TIR devrildi.

Bavyera eyaletinin Würzburg kentinde de fırtına nedeniyle devrilen ağaçlardan dolayı çok sayıda araç zarar gördü.

Hessen eyaletinin Wetzlar kentinde de şiddetli fırtınadan dolayı evler hasar gördü.

Wetzlar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada kentte yaklaşık 60 evin hasar gördüğü belirtilerek, evlerin çatılarının uçtuğu ve çatıdan kopan parçaların 100 metreye kadar savrulduğu aktarıldı.

Thüringen eyaletinde de devrilen ağaçların otomobillere zarar verdiği, şiddetli yağmurdan dolayı evlerin bodrum katlarını su bastığı aktarıldı.

Altenbeuthen kentinde ise yıldırım düşmesi sonucu bir binada çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ve hasarın 150 bin avro civarında olduğu ifade edildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Alman Meteoroloji Servisine (DWD) dayandırdığı haberde Wetzlar'da ve Brandenburg eyaletinin Fürstenwalde kentinde hortum oluştuğu belirtildi.

Haberde, Fürstenwalde'de ağaçların devrildiği ve en az bir evin çatısının uçtuğu kaydedildi.