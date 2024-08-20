Almanya'da yaşayan gurbetçi bisikletiyle Kula'ya geldi - Son Dakika
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Almanya'da yaşayan gurbetçi bisikletiyle Kula'ya geldi

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Almanya'da yaşayan gurbetçi Mustafa Kemal Karcı, çocukluğundan beri sevdalısı olduğu bisikletiyle 5 bin 800 kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak Kula'ya ulaştı. Karcı, akrabaları ve sevenleri tarafından konfeti ve çiçeklerle karşılandı.

20.08.2024 19:51
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ALMANYA'da yaşayan gurbetçi Mustafa Kemal Karcı (66), çocukluğundan bu yana sevdalısı olduğu bisikleti ile memleketi olan Manisa'nın Kula ilçesine gelmek için 4 Mayıs'ta çıktığı yolculuğunu tamamladı. 107 gün süren ve 5 bin 800 kilometre süren yolculuğun ardından Kula'ya ulaşarak akrabaları ve sevenlerine kavuşan Karcı, konfeti ve çiçeklerle karşılandı. Karcı, ilk olarak doğup, büyüdüğü ve ailesi tarafından Kula Belediyesi'ne bağışlandıktan sonra Türk Evi olarak hizmet veren Kestaneciler Konağı'nı yakınlarıyla ziyaret edip, anılarını tazeledi.

Uzun yıllar önce ailesinin Almanya'nın Ludwigsburg kentine taşınmasıyla Manisa'nın Kula ilçesinden ayrılan ve ortalama 4 yılda bir gelerek memleket özlemini gideren Mustafa Kemal Karcı, bisiklet tutkusunu hayaliyle bir araya getirdi. Karcı, hayalini yerine gerçekleştirmek için 4 Mayıs'ta bisikletle memleket yoluna düştü. 5 bin 800 kilometre boyunca pedal çeviren Karcı, 107 gün sonra yolculuğunu tamamladı. Karcı, Kula girişinde akrabaları ve sevenleri tarafından konfeti ve çiçeklerle karşılandı. Sevenleriyle kucaklaşmasının ardından Karcı, ilk olarak doğup, büyüdüğü ve ailesi tarafından Kula Belediyesi'ne bağışlandıktan sonra Türk Evi olarak hizmet veren Kestaneciler Konağı'nı yakınlarıyla ziyaret edip, anılarını tazeledi. Zorlu yolculuk için çok çalıştığını dile getiren Mustafa Kemal Karcı, kendisine destek olan yakınlarına teşekkür edip, "9 ülkeyi geride bırakıp, 5 bin 800 kilometre yolu pedal çevirerek geçtim. Bisikletle Kula'yı ziyaret etmek çocukluk hayalimdi. Bunu çok uzun zaman önce Avusturya'da dağda gördüm. Bisiklet kullanan kişiler o zamandan beri benim hayalimdi. Herkese tavsiye ederim. Çünkü çok güzel şeyler yaşadım, harika insanlar tanıdım. Çok zordu ama bu kadar zorluğa rağmen harika bir serüven oldu" dedi.

Almanya\'da yaşayan gurbetçi bisikletiyle Kula\'ya geldi
Kaynak: DHA

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