Almanya'da Gençlerin Yüzde 20'si Ülkeden Ayrılmayı Düşünüyor

Almanya'da 14-29 yaş arası her beş gençten biri ülkeden ayrılmayı düşünüyor. Datajockey Verlag'ın 'Jugend in Deutschland' araştırmasına göre, gençlerin yaklaşık yüzde 21'i daha iyi bir yaşam için ülkeyi terk etmeyi planlıyor, yüzde 41'i ise uzun vadede yurt dışına taşınmayı değerlendiriyor. Ekonomik güvenlik endişeleri, artan konut maliyetleri ve kariyer olanaklarındaki zorluklar başlıca sebepler arasında yer alıyor.

Aşırı sağ partilerin güçlenmesi ve siyasi kutuplaşma da gençlerin ülkeyi terk etme düşüncelerini artırıyor. Rheinland-Pfalz eyalet seçimlerinde 25 yaş altı seçmenlerin yüzde 21'i aşırı sağcı AfD'ye oy verdi. Berlin Humboldt Üniversitesi öğrencisi Riff, özellikle azınlık gruplarının bu konuyu düşündüğünü belirtiyor.

Gençlerin ruh sağlığı da kötüleşiyor; psikolojik desteğe ihtiyaç duyanların oranı yüzde 29'a ulaştı. En popüler göç hedefleri İsviçre ve Avusturya olurken, Zürih ve Viyana yüksek yaşam kalitesiyle öne çıkıyor. Göçmen kökenliler, AfD gibi partilerin yükselişi nedeniyle kendilerini daha az kabul edilmiş hissediyor.