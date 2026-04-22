Almanya'dan İklim Değişikliği Vurgusu

22.04.2026 19:15
Başbakan Merz, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak istediklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, başkent Berlin'de düzenlenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve 31. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum'un da katıldığı 17. Peterberger İklim Diyaloğu Toplantısında bir konuşma yaptı.

İttifaklar kurularak herkesin faydalanabileceği ortaklıkların geliştirilmesi gerektiğini belirten Merz, iklim politikalarının çok taraflı, yüksek hedefli ve etkili olması gerektiğini vurguladı.

Merz, bunun ancak kamunun ve halkın desteğiyle ve ekonomiyi rekabetçi tutarak mümkün olabileceğini ifade ederek, "Almanya güvenilir bir ortak kalmaya devam edecek. İklim değişikliği ciddi bir konu. Almanya'da bu sorunun çözülebilmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Başbakan Merz, Almanya, Avrupa ve diğer ülkelerin bir araya gelmesi halinde dünyayı daha güvenli ve daha yaşanabilir hale getirebileceğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için daha fazla refah oluşturmak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel ısınmanın hızlandığına ve dünyanın dört bir yanında çatışmalar ile ihtilaflar yaşandığına işaret eden Merz, aşırı hava olaylarının da tedarik zincirlerini ve kritik altyapıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Merz, etkili ve öngörülü bir iklim politikasının, iklim, ekonomi, enerji ve inovasyon politikalarının birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesine bağlı olduğunu belirterek, "Burada nerede başarılı olursak iklim politikası aynı zamanda dünya genelinde güvenlik ve refah politikası olur." değerlendirmesinde bulundu.

İklimi koruma çabalarının sanayi altyapısını tehlikeye atmaması gerektiğini vurgulayan Merz, sanayinin çöküşüne yol açacak bir dönüşümün toplumdan destek görmeyeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
