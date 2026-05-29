Almanya'dan Rus İHA'sına Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Romanya'da bir apartmana Rus yapımı insansız hava aracının (İHA) isabet ettiğine işaret ederek, Romanya'nın yanında olduklarını ifade etti.

Wadephul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Romanya'nın Galati bölgesindeki konuta Rusya'ya ait İHA'nın isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın pervasız davranışlarda bulunduğunu savunan ve bunun ortak güvenliği tehdit etmeye devam ettiğini belirten Wadephul, "Buna cevabımız birlik ve beraberliktir. Romanya'nın yanındayız. Dün gece İHA'nın çarpması sonucu yaralananlara yürekten geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, ayrıca NATO bünyesinde Avrupa savunmasını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Merz'den tepki

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Romanya'ya yönelik pervasız insansız hava aracı ihlali, Rusya'nın gerilimi tırmandırma eğilimini bir kez daha ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin NATO müttefiklerinin yanında olduğunu vurgulayan Merz, "Bu olay, doğu kanadında güçlü bir NATO duruşuna duyulan ihtiyacı bir kez daha vurgulamaktadır. Müttefik topraklarının her bir santimetrekaresini savunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.