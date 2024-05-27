Almanya Dışişleri Bakanı, AB'nin sınır yardım misyonunu yeniden faaliyete geçirilmesini destekliyor - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı, AB'nin sınır yardım misyonunu yeniden faaliyete geçirilmesini destekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı, AB\'nin sınır yardım misyonunu yeniden faaliyete geçirilmesini destekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman hükümetinin Refah'taki sınırı korumak için Avrupa Birliği'nin sınır yardım misyonunu yeniden faaliyete geçirilmesi düşüncesini desteklediğini söyledi. Baerbock, Gazze'deki kötüleşen koşullar altında insani yardımın ulaştırılması gerektiğini belirtti ve eski AB sınır misyonunun yeniden faaliyete geçirilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ayrıca, Almanya'nın bu düşünceyi desteklediğini ve Gazze'ye insani yardımın ulaşmasına yardımcı olacaklarını belirtti.

27.05.2024 12:39
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman hükümetinin Refah'taki sınırı korumak için Avrupa Birliği'nin sınır yardım misyonunu yeniden faaliyete geçirilmesi düşüncesini desteklediğini söyledi.

Baerbock, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de kötüleşen koşullar altında buraya nasıl insani yardımın ulaştırılacağının düşünülmesi gerektiğini belirten Baerbock, ancak şu an Refah sınır kapısının yeniden kapatıldığını ifade etti.

Baerbock, "Bu yüzden Refah'ta sınırın koruması için eski AB sınır misyonunu yeniden faaliyete geçirme fikrini sadece memnuniyetle karşılamıyorum aynı zamanda Almanya bu düşünceyi destekliyor." dedi.

Gazze'ye insani yardımın ulaşmasına yardımcı olması durumunda Avrupalılar olarak buna katkı sağlayacağını kaydeden Baerbock, konuyu bölgedeki aktörlerle ve Arap dünyasındaki ortaklarıyla da ele alacaklarını belirtti.

Baerbock, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu ve uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk herkes için geçerlidir. Bu İsrail'in savaş yapma şekli için de geçerlidir." diye konuştu.

Orta Doğu'daki acıların devam edemeyeceğini vurgulayan Baerbock, Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesi için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Baerbock, toplantıda Ukrayna'daki durumun da ele alınacağını belirterek, Almanya'nın Ukrayna'ya 60 milyon avro daha insani yardım sağlayacağı bilgisini paylaştı.

AB, 2005'te Refah'taki geçiş noktasına sınır yardım misyonu göndermiş, 2007'de ise bu misyon durdurulmuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Gazze, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı, AB'nin sınır yardım misyonunu yeniden faaliyete geçirilmesini destekliyor - Son Dakika

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