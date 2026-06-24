Almanya Ekonomisine Güven Yükseldi - Son Dakika
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Almanya Ekonomisine Güven Yükseldi

Almanya Ekonomisine Güven Yükseldi
24.06.2026 16:35
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Ifo iş iklimi endeksi, Almanya'da Haziran'da 85,0'dan 85,6'ya çıkarak iyimserliği artırdı.

Almanya ekonomisine olan güven Haziran'da yükseldi. Ifo iş iklimi endeksi 85,0'dan 85,6 puana çıktı.Almanya'da şirketler, Haziran ayı itibarıyla geleceğe, bir önceki aya göre daha iyimser bakıyor. Münih merkezli Ifo Enstitüsü'nün iş iklimi endeksi, Haziran'da 85,0'dan 85,6 puana yükseldi. Enstitü açıklamasında şirketlerin mevcut durumlarını daha olumlu değerlendirdiğini, beklentilerindeki karamsarlığın ise bir miktar azaldığını belirtti.

Sektörel tablo

Buna göre imalat sanayisinde beklentiler belirgin biçimde iyileşti. Mevcut durum değerlendirmeleri bir miktar daha kötüleşmiş olsa da artan iyimserlik, endeks değerini genel itibarıyla yukarı taşıdı. Hizmet sektöründe şirketler işlerinden çok daha fazla memnuniyet duyduklarını ifade ederken önümüzdeki aylara ilişkin beklentiler büyük ölçüde değişmedi.

Ticarette hem mevcut durum hem de beklentiler iyileşti. İnşaat sektöründe ise geleceğe yönelik iyimserleşme yaşansa da, mevcut durum değişmedi. Ifo, "Pek çok şirket sipariş yetersizliğinden yakınıyor" uyarısını yineledi.

Analistler: "Umut geri döndü"

ING analisti Carsten Brzeski, açıklamayı "Umut geri döndü" diyerek değerlendirdi. Buna rağmen temkinli bir uyarıda da bulunan Brzeski, "Ancak fazla coşkuya kapılmadan önce, bugünkü artışa karşın Ifo endeksinin savaş öncesi seviyelerinin hala altında olduğunu hatırlatmak gerekiyor" diye konuştu.

KfW Baş Ekonomisti Dirk Schumacher ise, "Genel tabloya bakıldığında İran savaşının yalnızca sınırlı izler bıraktığı görülüyor. Bununla birlikte şirketler, yılın geri kalanına ilişkin temkinli tutumlarını korumaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

AFP/ BÜ, ET

Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Ekonomisine Güven Yükseldi - Son Dakika

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