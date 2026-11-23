Almanya'da ülke genelinde yaklaşık 450 okula e-posta yoluyla bomba tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah çok sayıda okulun bomba tehdidi içeren e-postalar aldığı ifade edildi.

Freiburg Polisi, polis acil çağrı hattına da ihbarların ulaştığını belirterek, mevcut bilgilere göre ülke genelinde 450'den fazla okulun tehdit e-postalarının hedefi olduğunu kaydetti.

Söz konusu e-postaların konu başlığında "Ölüm seni bekliyor." ifadesinin yer aldığı ve mesajların aynı metni içerdiği vurgulandı.

Thüringen eyalet polisi de olayla ilgili suç işleme tehdidiyle kamu düzenini bozma şüphesi kapsamında soruşturma başlatıldığını açıklarken, okullara mevcut durumda tahliye kararı almamaları yönünde tavsiyede bulundu.

Buna rağmen bazı okullarda öğrencilerin tedbir amacıyla evlerine gönderildiği, söz konusu okullara polis ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Aşağı Saksonya eyaletinde de çok sayıda okula yönelik bomba tehdidi ihbarı yapıldığı öğrenildi.

Yetkililer, tehdit e-postalarının kaynağının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü, okulların benzer tehditlerle karşılaşmaları halinde polisle iletişime geçerek suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Bir hafta önce de İtalya'da binlerce okula yönelik bomba ihbarları nedeniyle çok sayıda okul tahliye edilmişti.