Almanya Otomotiv Sektörü Birliği Başkanı: Gümrük vergileri yerine diyaloğa odaklanmalıyız - Son Dakika
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Almanya Otomotiv Sektörü Birliği Başkanı: Gümrük vergileri yerine diyaloğa odaklanmalıyız

Almanya Otomotiv Sektörü Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Mueller, yeni gümrük vergileri getirmenin ve korumacılığa doğru yönelmenin yanlış yol olduğunu belirtti. Mueller, Çin ile işbirliğini yoğunlaştırmak için diyaloğun artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Çin'in yeni enerjili araçlarının adil küresel rekabette öne çıktığını ve ihracatta artış kaydettiğini ifade etti. Mueller, Almanya ve Çin arasındaki otomotiv işbirliğinin yeşil dönüşüm ve akıllı bağlanabilirlik alanlarında hayati önem taşıdığını belirtti ve iki ülkenin küresel iklim hedeflerine ulaşmada kritik ortaklar olmaya devam etmelerini istedi.

15.05.2024 18:55
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BERLİN, 15 Mayıs (Xinhua) -- Almanya Otomotiv Sektörü Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Mueller, "Yeni gümrük vergileri getirmenin ve korumacılığa doğru yönelmenin yanlış yol olduğuna, bunun yerine diyaloğun artırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Mueller, Salı günü Xinhua'ya verdiği söyleşide, birliğin Çin Ticaret Bakanı ve iş dünyası liderleriyle açık ve kilit önem taşıyan diyaloglarda bulunabilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ve bunun iki ülke arasındaki işbirliğini yoğunlaştırmak üzere çıkar ve seçeneklerin ortaya koyulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Mueller, ileriye yönelik doğru yolu teşkil etmeyen yeni gümrük vergileri ve engeller yerine, "İki tarafın şirketlerinin birbirine yaklaşabilmesinin ve orada üretip burada satabilmesinin eşit şekilde mümkün olması için birbirimizle görüşmeler yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Mueller, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) sürekli yatırım, kapsamlı tedarik zincirleri ve zengin insan kaynakları sayesinde Çin'in yeni enerjili araçlarının adil küresel rekabette öne çıktığını ve ihracatta artış kaydettiğini dile getirdi. Çin'in yeni enerjili araçlarına yönelik sözde kapasite fazlası söyleminin, "Çin'in rakamlarıyla uyuşmaması" nedeniyle "şüpheli" olduğunu kaydeden Mueller, adil rekabetin küresel çapta memnuniyetle karşılanması gerektiğini ve tüm taraflar için faydalı olduğunu sözlerine ekledi.

Yeşil dönüşüm ve akıllı bağlanabilirlik alanlarında Çin ile Almanya arasındaki otomotiv işbirliğinin hayati önem taşıdığını belirten Mueller, iki tarafı da küresel iklim hedeflerinin elde edilmesinde kritik ortaklar olmayı sürdürmeye çağırdı.

"İki pazarın birbiriyle yakından bağlantılı olması gerektiğine inanıyorum" diyen Mueller, Çinli şirketlerin Almanya'ya gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Mueller, Almanya'daki otomobil üreticilerinin sadece Çin'e ihracat yapmakla değil, aynı zamanda Çin'de üretim yapmakla da ilgilendiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

İhracat, Almanya, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Otomotiv Sektörü Birliği Başkanı: Gümrük vergileri yerine diyaloğa odaklanmalıyız - Son Dakika

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