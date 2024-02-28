Almanya Ukrayna\'ya kara birlikleri göndermeyecek

Güncel

VİYANA, 28 Şubat (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Pazartesi günü yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söylemesinin ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya kara birlikleri göndermeyeceğini belirtti.

Salı günü Viyana'da Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner ile görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenleyen Pistorius, "Federal Almanya Cumhuriyeti için kara birlikleri göndermek gibi bir seçenek söz konusu değil" dedi.

Tanner ise Macron'un sözlerini "endişe verici bir sinyal" olarak nitelendirdi.

Macron, Pazartesi günü Avrupalı liderlerin bir araya geldiği bir toplantıda, Avrupalı liderler arasında resmi bir fikir birliği olmasa da Ukrayna'ya Batılı birliklerin gönderilmesi olasılığının "göz ardı edilmemesi gerektiğini" söyleyerek, devam eden çatışmayı Rusya'nın kazanmaması için Batı'nın her şeyi yapacağını vurgulamıştı.