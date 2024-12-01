Almanya, Yapay Zeka Rekabette Geriliyor - Son Dakika
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Almanya, Yapay Zeka Rekabette Geriliyor

Almanya, Yapay Zeka Rekabette Geriliyor

Almanya'nın yapay zeka kullanımı Avrupa'da altıncı sıraya düştü; teknik altyapıya acil yatırım şart.

01.12.2024 18:58
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Bir araştırma Almanya'nın yapay zeka konusunda Avrupa'daki rekabette gitgide gerilediğini ortaya koydu. Uzmanlar, Avrupa'da 6. sırada olan Almanya'nın teknik altyapıya yatırım yapması gerektiği belirtiyor.Yapay zeka, ekonominin geleceği için önemli bir trend olarak görülürken, yapılan bir araştırma göre Almanya'daki şirketlerin yapay zeka kullanımına yeterince hazır olmadığını ortaya koydu. Ağ ekipmanı sağlayıcısı Cisco'nun yaptığı bir araştırmaya göre, Almanya, Avrupa'da yapay zeka kullanımı konusunda altıncı sırada yer alıyor ve gerileme eğilimi gösteriyor. Ankete katılan şirketlerin sadece yüzde 6'sı yapay zeka uygulamalarına hazır durumda olduğunu bildirdi. Bu oran, geçen yıla göre bir puan azaldı. Şirketlerin yüzde 29'u ise kısmen iyi hazırlanmış durumda.

Cisco Almanya Yönetim Kurulu Üyesi Christian Korff konuya ilişkin, "Almanya Avrupa'da sadece orta sıralarda yer alıyor. Dünya bizi geçiyor, bu durum alarm verici" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka kullanımında İngiltere, İtalya, İspanya, İsviçre ve Hollanda, Almanya'nın önünde yer alıyor. Almanya'nın geçen yılki sıralamada üçüncü sırada olduğunu söyleyen Korff, "bu durum tatmin edici" olmadığını kaydetti.

Stratejiler iyi ama uygulama zayıf

Cisco, 2023'ten bu yana yaptığı yıllık araştırma kapsamında bu yıl Ağustos ve Eylül aylarında dünya genelinde 8 bin bilişim teknolojileri yöneticisi ile görüştü. Çalışmanın sonucuna ilişkin olarak "İstek ve gerçeklik arasında açık farklar olduğunu" belirten Korff, "Çalışma açık bir uçurumu gösteriyor: Pek çok şirketin harika yapay zeka stratejileri var, ancak bunları uygulamıyorlar" dedi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 77'si bir yapay zeka stratejisine sahip olduğunu söylerken, yalnızca yüzde 36'sı yapay zekayı etkin bir şekilde kullanabilecek teknik altyapıya sahip olduğunu kaydetti. Ayrıca şirketlerin sadece yüzde 40'ı bu alanda gerekli uzman kadrosuna sahip durumda.

Korff, bu sonuca ilişkin değerlenmesinde "Neredeyse tüm şirketler, yapay zeka kullanımı olmadan iş modellerinin önemli dezavantajlara maruz kalacağını kabul etti ve hepsi bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini biliyor. Şirketler bu baskı altında" ifadelerini kullandı.

Teknik altyapıya hızlı yatırım çağrısı

Almanya'nın yapay zeka rekabetinde geride kalmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Korff, "Diğerleri daha hızlı hareket ediyorsa, sizin biraz daha iyi olmanız yeterli değil" dedi ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarını artırmasına rağmen, hala olması gereken seviyeye ulaşmadığını belirtti. Korff, bu konuda acil adımların atılması gerektiğini belirterek, "teknik altyapıya acil yatırım yapılması gerekiyor" dedi.

dpa/ AI, JD

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Kaynak: Deutsche Welle

Yapay Zeka, Teknoloji, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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