Almus Kaymakamı Emre Çömen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı - Son Dakika
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Almus Kaymakamı Emre Çömen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı

Almus Kaymakamı Emre Çömen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kınık Belediyesinin organize ettiği Almus ilçesinde bulunan Öğretmenevinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı. Kaymakam Çömen, konuşmasında tüm kadınların bu özel gününü kutlayarak sevgi ve saygılarını iletti.

08.03.2024 20:22
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Almus Kaymakamı Emre Çömen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.

Çömen, Kınık Belediyesinin organize ettiği Almus ilçesinde bulunan Öğretmenevinde düzenlenen programa katıldı.

Kaymakam Çömen, yaptığı konuşmada, "Şehit annelerimiz başta olmak üzere, karşılıksız sevgi ve şefkatleri ile üreten, eğiten ve yetiştiren özverinin timsali tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu günler dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA

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