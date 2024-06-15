Almus Kaymakamı Vatandaşları İlçeyi Görmeye Davet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almus Kaymakamı Vatandaşları İlçeyi Görmeye Davet Etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşları ilçelerini görmeye davet etti. Çömen, mesajında, 2015 yılında coğrafi işaret verilen Tokat kebabının Almus ilçesinde kendine has pişirme tekniğiyle bambaşka bir lezzete dönüştüğünü, kebabın yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını belirtti. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Çevreli kasabasında bulunan Çatak Yaylası'nda yaz aylarının gelmesiyle özellikle hafta sonları yoğunluk oluştuğunu aktaran Çömen, "Vatandaşlarımızı da ilçemizin misafirperver halkıyla tanışmaya, kendine özgü güzelliklerini, lezzetlerini keşfetmek üzere ilçemize bekliyoruz. Almuslu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

15.06.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşları ilçelerini görmeye davet etti.

Çömen, mesajında, 2015 yılında coğrafi işaret verilen Tokat kebabının Almus ilçesinde kendine has pişirme tekniğiyle bambaşka bir lezzete dönüştüğünü, kebabın yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Çevreli kasabasında bulunan Çatak Yaylası'nda yaz aylarının gelmesiyle özellikle hafta sonları yoğunluk oluştuğunu aktaran Çömen, "Vatandaşlarımızı da ilçemizin misafirperver halkıyla tanışmaya, kendine özgü güzelliklerini, lezzetlerini keşfetmek üzere ilçemize bekliyoruz. Almuslu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Çevreli, Çatak, Tokat, Almus, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almus Kaymakamı Vatandaşları İlçeyi Görmeye Davet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 18:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: Almus Kaymakamı Vatandaşları İlçeyi Görmeye Davet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement