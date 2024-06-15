Almus Kaymakamı Vatandaşları İlçeyi Görmeye Davet Etti

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Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşları ilçelerini görmeye davet etti.

Çömen, mesajında, 2015 yılında coğrafi işaret verilen Tokat kebabının Almus ilçesinde kendine has pişirme tekniğiyle bambaşka bir lezzete dönüştüğünü, kebabın yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Çevreli kasabasında bulunan Çatak Yaylası'nda yaz aylarının gelmesiyle özellikle hafta sonları yoğunluk oluştuğunu aktaran Çömen, "Vatandaşlarımızı da ilçemizin misafirperver halkıyla tanışmaya, kendine özgü güzelliklerini, lezzetlerini keşfetmek üzere ilçemize bekliyoruz. Almuslu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.