Alphaville, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alphaville, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

13.07.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alphaville, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vererek İstanbullu hayranlarıyla buluştu.

(İSTANBUL) - Alman synth-pop grubu Alphaville, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Uzun bir aranın ardından Türkiye'de sahne alan grup, yaklaşık iki saat süren performansında kariyerine damga vuran eserlerini seslendirdi.

1980'li yılların en etkili synth-pop grupları arasında gösterilen Alphaville, konserine yoğun alkışlarla çıkarken, Harbiye Açıkhava'yı dolduran binlerce dinleyici grubun şarkılarına ilk andan itibaren eşlik etti. Gecede "Big in Japan", "Sounds Like a Melody" ve "Forever Young" başta olmak üzere grubun hafızalara kazınan parçaları seslendirildi.

Konserin en unutulmaz anlarından biri ise "Forever Young" oldu. Cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlanan Harbiye Açıkhava'da binlerce kişi şarkıyı hep bir ağızdan söylerken, ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Konseri izleyenler, Alphaville'in yıllara meydan okuyan şarkılarının farklı kuşakları aynı duyguda buluşturduğunu belirten çok sayıda paylaşım yaptı.

Kurucu üye ve solist Marian Gold'un sahne performansı da izleyicilerden büyük alkış aldı. Grubun canlı performansı ve sahne enerjisi, konser boyunca temposunu korurken, seyirciler birçok parçaya baştan sona eşlik etti.

Alphaville, elektronik müziği melodik pop anlayışıyla buluşturan öncü gruplardan biri olarak kabul ediliyor. "Forever Young", "Big in Japan" ve "Sounds Like a Melody" gibi eserlerle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan grup, geçen yıllara rağmen farklı kuşakların ilgi göstermeye devam ettiği topluluklar arasında yer alıyor. İstanbul konseri de bu ilginin en güçlü örneklerinden biri oldu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alphaville, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Amedspor’dan Batshuayi bombası Amedspor'dan Batshuayi bombası

14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:21
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 14:52:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Alphaville, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.