Alsancak'ta Altyapı Çalışmalarına Tepki - Son Dakika
Alsancak'ta Altyapı Çalışmalarına Tepki

Alsancak\'ta Altyapı Çalışmalarına Tepki
11.04.2026 11:30
Alsancak'taki altyapı çalışmaları esnafı ve yayaları olumsuz etkiliyor, trafikte aksamalara neden oluyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde uzun süredir devam eden altyapı çalışmaları esnafın ve bölgeye gelenlerin tepkisini çekiyor.

Kentin en işlek yerleşim alanlarından Alsancak'ta, birçok sokakta çeşitli kurumların sürdürdüğü farklı altyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı aksarken, yayalar da ilerlemekte güçlük çekiyor.

Çalışmaların sürdüğü noktalarda oluşan toz ve çamur da çevredeki esnafın tepkisini çekiyor.

Bölgedeki bir restoranda çalışan Murat Köregen, yaptığı açıklamada, uzun süren çalışmaların ardından bir süre önce yolların asfaltlandığını fakat tekrar kazıldığını söyledi.

Esnafın bu durumdan şikayetçi olduğunu ifade eden Köregen, şunları kaydetti:

"İşlerimiz bu durum nedeniyle çok düştü. İnsanlar rahat yürüyemiyor, hareket edemiyor. Asfaltı tekrardan bozmaları da bize garip geldi. Son 3-4 aydır ve belki daha fazla süredir Alsancak'ta kötü bir durum var. Yapılıp tekrardan bozulan bir yol var. Sürekli söylememize, iletişime geçmemize rağmen kimse bu konuyla alakalı doğru düzgün bir işlem yapmıyor. Yollar halen berbat, yağmur yağınca zaten İzmir felç oluyor. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz, şikayetimizi dile getirmemize rağmen kimse doğru düzgün ilgilenmiyor. Yetkililer inşallah bu durumu görür, bize yardımcı olur."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alsancak'ta Altyapı Çalışmalarına Tepki - Son Dakika

