Altay kalecisi yaralayan taraftarın davasında mütalaalar açıklandı - Son Dakika
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Altay kalecisi yaralayan taraftarın davasında mütalaalar açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de Kasım 2022'de oynanan Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaralayan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İddia makamı, sanığın 'kasten yaralama' ve '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

18.07.2024 14:31
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Spor Toto 1. Lig'de Kasım 2022'de oynanan Göztepe- Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaralayan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İddia makamı, sanığın "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, esas hakkında savunma için süre istedi. Mahkeme heyeti, avukata süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Mehmet Nihat Aydın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" değil "kasten yaralama" olduğu gerekçesiyle dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermiş ancak davanın en son ağır ceza mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı. Yargılamanın "kasten yaralama" suçundan yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altay kalecisi yaralayan taraftarın davasında mütalaalar açıklandı - Son Dakika

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