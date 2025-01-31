Altın Fiyatları Yükselirken Sahtecilik Artıyor - Son Dakika
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Altın Fiyatları Yükselirken Sahtecilik Artıyor

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Kuyumcular, artan altın fiyatları nedeniyle sahte altın olaylarının sıklaştığını uyarıyor.

31.01.2025 15:00
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Altın fiyatları yükseliyor kuyumcular sahte karşı uyarıyor

Artan altın fiyatları sahtecilerin iştahını kabartıyor

KİLİS - Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahtecilik vakalarının arttığını belirterek, "Neredeyse iki haftada bir sahte altın olayı ile karşılaşıyoruz" dedi. Bilik, vatandaşları sahte altına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte sahte altın olaylarının artması hem kuyumcu esnafını hem de vatandaşları tedirgin ediyor. Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, artan fiyatlarla beraber sahte altın olaylarının da arttığını belirterek dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bilik, sahtecilik yöntemleri ve alınması gereken önlemler hakkında önemli uyarılarda bulundu.

"Artan fiyatlar sahtecilerin iştahını kabartıyor"

Son dönemlerde altının değer kazanmasıyla sahtecilik vakalarının arttığına dikkat çeken Bilik, "Bir küpe ya da yüzük 15-20 bin lira, küçücük bir yüzük veya zincir 25 bin, hatta 50 bin lirayı bulabiliyor. Bu durum sahtecilik yapan kişilerin iştahını kabartıyor" dedi.

"Neredeyse iki haftada bir sahte altın olayı ile karşılaşıyoruz"

Sahtecilik yöntemlerini anlatan Bilik, "22 ayar renk verilerek sahte zincirin üzerine 916 milyem vuruluyor. Bu şekilde ürün gerçek 22 ayar altın gibi gösterilerek kuyumculara satılmak isteniyor. Biz de zaman zaman bu vakalarla karşılaşıyoruz. Neredeyse iki haftada bir sahte altın olayı ile karşılaşıyoruz. Esnafımız bizi haberdar ediyor ve emniyete bildiriyoruz" diye konuştu.

Sahte altın mihenk taşlarıyla ve analizlerle tespit ediliyor

Kuyumcuların mihenk taşlarıyla ve analiz evlerinde yapılan kontrollerle sahte altını tespit ettiklerini belirten Bilik, "Kilis'te ayar ve analiz evimiz var. Sahte altınları burada tespit ediyoruz. Emniyete tüm bilgileri vererek süreci koordine ediyoruz. Emniyet bu konuda çok özverili çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara 'altını iyi araştırın' uyarısı

Bilik, sahte altınların küçük bir kısmının gerçek altın, geri kalanının ise tamamen sahte olduğunu belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bilik, "Sahte altın yakıldığında sahte kısımlar siyahlaşarak ortaya çıkar. Altın alırken mutlaka iyi araştırma yapılsın" diye konuştu.

(MYP-SVY-Y)

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Kilis, Son Dakika

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