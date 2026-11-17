Emir Ziyalar'ın yönettiği psikolojik gerilim filmi "Kadim Mavi", 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kazandığı üç ödülün ardından 11 Aralık'ta vizyona girecek.

Yapımcılığını Inter Medya ve PaleOwl'un üstlendiği film, borçları nedeniyle teknesini kaybeden ve ölümcül bir fırtınanın ardından iki ay boyunca kaybolan balıkçı Kenan Yelkıran'ın hikayesini konu alıyor.

Hafıza, travma ve suçluluk duygusu temalarını mitolojik unsurlarla harmanlayan filmin senaryosunu Emir Ziyalar ve Doruk Kumkumoğlu kaleme aldı. Görüntü yönetmenliğini Murat Emkuzhev, sanat yönetmenliğini Natali Yeres'in üstlendiği yapımın müzikleri Can Kuman imzası taşıyor.

Filmin çekimleri Behramkale, Adatepe, Sivrice, Ayvacık, Urla ve Alaçatı'da yapıldı.

"Kadim Mavi", 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün yanı sıra Can Kuman'a "En İyi Müzik", Emir Ziyalar ve Jerome Pesnel'e ise "En İyi Kurgu" ödülünü kazandırdı.

Filmin oyuncu kadrosunda Tülin Özen, Umut Aksoy, Öykü Su Okur, Barış Kolik, Bilgi Nur Aydoğmuş ve Yaşar Karakulak yer alıyor.