Altındağ'da Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 178 Dairenin Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
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Altındağ'da Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 178 Dairenin Hak Sahipleri Belirlendi

Altındağ ilçesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan 178 dairenin hak sahipleri, noter huzurunda düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yaptığı konuşmada, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgenin değer kazandığını ve vatandaşların yeni evlerinde sağlık ve huzur içinde yaşamasını temenni etti.

24.07.2024 12:51
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Altındağ ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 178 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aktaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 4'üncü etabı kapsamında, yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Şair Baki Kültür Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi düzenlendi.

Kura çekimiyle 178 dairenin hak sahipleri belli oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın yeni yuvalarında sağlık ve huzur içinde oturmasını temenni ediyorum. Altındağ'da başlattığımız değişim ve dönüşüm çalışmaları ile birlikte bölge daha fazla değer kazanıyor. Özellikle Aktaş bölgesinin değeri her geçen gün daha da artıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altındağ'da Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 178 Dairenin Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika

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