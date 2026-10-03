Altınordu'da avukatın otomobiline zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Altınordu'da avukatın otomobiline zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Altınordu'da bir avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile çarpan hafif ticari araçtakilerin otomobile zarar verdiği öne sürüldü. Şikayetçi olunması üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın park halindeki otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Akyazı Mahallesi'nde bir avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile, İ.D. ve F.D'nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç çarptı.
Daha sonra araçtan inerek otomobile zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli, şikayetçi olunması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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