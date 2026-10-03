Altınordu'da avukatın otomobiline zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altınordu'da avukatın otomobiline zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Altınordu'da bir avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile çarpan hafif ticari araçtakilerin otomobile zarar verdiği öne sürüldü. Şikayetçi olunması üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın park halindeki otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Akyazı Mahallesi'nde bir avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile, İ.D. ve F.D'nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç çarptı.

Daha sonra araçtan inerek otomobile zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli, şikayetçi olunması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
AltınorduGüvenlik3. SayfaGüncelOrduSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
00:53
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
00:18
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş hale ölü bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş hale ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 01:34:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Altınordu'da avukatın otomobiline zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei