Altınordu\'da Hayır Çarşısı Açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ihtiyaç sahipleri için Hayır Çarşısı açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Altınordu İlçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesince Ceren Özdemir Meydanı'nda düzenlenen açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Ali Çakmak, açılışın hayırlı olmasını temenni ederek, etkinlikten elde dilecek gelirleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını belirtti.

Çakmak tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri, "İyilikte Buluşalım, Gönüller Isınsın" sloganıyla açılışı gerçekleştirilen Hayır Çarşısı'ndaki stantları gezdi.

Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un eşi Prof. Dr. Hatice Arpaguş ve davetliler katıldı.

Hayır Çarşısı, 17 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaretçileri ağırlayacak.