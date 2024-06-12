Altınözü İlçesinde Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Altınözü İlçesinde Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. İHH öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe katılan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açarak sloganlar attı. İHH ilçe temsilcisi Tarık Arslan, Filistin'in özgürlüğü için yapılan eylemleri desteklemenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

12.06.2024 19:43
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Altınözü İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde Tacettin Sürmeli Parkı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açıp sloganlar atarak Altınözü Kardeşlik Çarşısı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar burada tekbirler getirerek Filistin'e destek sloganları attı.

İHH ilçe temsilcisi Tarık Arslan, Filistin özgür olana dek meydanlarda olacaklarını söyledi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözünün önünde kanlı vahşet yapıldığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"On yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdı. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Siyonistlerin saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil."

Arslan, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü için yapılan eylemleri desteklemenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Program, katılımcıların dua etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altınözü İlçesinde Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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