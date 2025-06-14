Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Uzun bir hazırlık sürecinin ardından, heyecanla beklenen gün geldi. Yarın LGS'ye girecek tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Her biri azimle, sabırla bugüne hazırlandı. Şimdi o emeğin meyvesini toplama vakti. Tüm öğrencilerimize berrak bir zihin, güçlü bir motivasyon ve gönüllerince bir sonuç diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Altun'dan LGS'ye Girecek Öğrencilere Başarı Dileği - Son Dakika
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