Alzheimer Hastası Anneye Kasten Öldürme Cezası - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Anneye Kasten Öldürme Cezası

Cavit Uzuncaoğlu, 76 yaşındaki Alzheimer hastası annesini öldürmekten müebbet hapis cezası aldı.

10.12.2024 11:35
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- İstanbul Fatih'te 76 yaşındaki Alzheimer hastası annesi Nuriye Uzuncaoğlu'nu kafasına bir cisimle vurarak öldüren sanık Cavit Uzuncaoğlu, savcının ağırlaştırılmış müebbet talebine rağmen "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

İstanbul Fatih'te gerçekleşen olayda 76 yaşındaki yaşındaki Alzheimer hastası Nuriye Uzuncaoğlu'nun cesedi bulunmuştu. Eşi öldükten sonra İstanbul'da tek başına yaşayan 54 yaşındaki oğlu Cavit Uzuncaoğlu'nun yanına taşınan 76 yaşındaki kadın iddiaya göre yanına taşındığı oğlu Cavit Uzuncaoğlu tarafından darp ediliyordu. Uzuncaoğlu annesine, "Senin pisliğini mi temizleyeceğim ben", "Babam senin yüzünden öldü" gibi söylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Sümbül Efendi Mahallesi Saka Sokak'taki evinde, 27 Ocak 2023'te yaşlı kadının cansız bedeninin bulunması üzerine Cavit Uzuncaoğlu gözaltına alınmış ve hakkında 'üstsoya karşı kasten öldürme' ve 'üst soya karşı eziyet' suçundan dava açılmıştı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müşteki Zafer Uzuncaoğlu ve tutuklu sanık Cavit Uzuncaoğlu katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık hakkında üst soyu olan annesini sürekli darp ederek eziyet ettiğinden bahisle kamu davası açılmış ise de; sanığın eyleminin üzerine atılı en ağır kanun maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği, sanığın üst soyu olan annesini ele geçirilemeyen künt bir cisimle vurarak öldürdüğü, sanığın eyleminin  "üst veya alt soya, eşe veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirtti.

Savcı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğunu, sanığın atılı suçu işlediğine dair dosya kapsamına göre kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirterek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve  tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"Ben böyle bir şey yapmadım"

Tutuklu sanık esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme sanığın "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

Aile İçi Şiddet, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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