Alzheimer Hastası Kayıp

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.
Karadirek köyündeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Halil Kocabıyık'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgeye, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Kocabıyık'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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