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Alzheimer hastası yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alzheimer hastası yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

BOLU'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası Mehmet Aydoğan (91), hayatını kaybetti. Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta meydana gelen olayda, Aydoğan'ın dengesini kaybederek balkondan düştüğü belirlendi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak Aydoğan'ın 13 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırılan Aydoğan için soruşturma başlatıldı.

Alzheimer hastası yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti
16.01.2024 - 10:48,
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BOLU'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası Mehmet Aydoğan (91), hayatını kaybetti.

?Olay, saat 08.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Aydoğan, dengesini kaybedince balkondan düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 13 metre yükseklikten beton zemine düşen Aydoğan'ın öldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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