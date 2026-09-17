Amasya Akdağ Yaylası\'nda 150 yılkı atı dronla havadan görüntülendi

Amasya Akdağ Yaylası'nda 150 yılkı atı dronla havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Suluova ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda otlayan 150'den fazla yılkı atı, doğa fotoğrafçısı Celalettin Rumi Torbacı tarafından dronla görüntülendi. Dronun yaklaşmasıyla atların toplu halde koştuğu anlar havadan renkli görüntüler oluşturdu.
AMASYA'nın Suluova ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda otlayan 150'den fazla yılkı atı, dronla görüntülendi.
Akdağ Yaylası'nda grup halinde dolaşan yılkı atları, doğa fotoğrafçısı Celalettin Rumi Torbacı tarafından dronla havadan görüntülendi. Yaylada otlayan atlar, dronun yaklaşmasıyla birlikte bir anda koşmaya başladı. Havadan görüntülenen yaklaşık 150 yılkı atının toplu halde koştuğu anlarda, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kaynak: DHA
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