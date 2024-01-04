 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 1339 olayda çalışma yürüttü - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 1339 olayda çalışma yürüttü

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, geçen yıl toplamda 1339 olayda çalışma yürüttü. İtfaiye ekipleri, 32 bina, 16 araç, 199 ot, saman, ekin, anız ve çöp, 35 baca, elektrikli ev aletleri, elektrik panosu, 5 orman ve fidanlık yangınına müdahale etti. Ayrıca 40 trafik kazası, 6 su altı ve su üstü arama kurtarma, 33 sel ve su baskını, 85 mahsur kalma, 217 hayvan kurtarma olayında da çalışma yürüttü. İtfaiye ekipleri ayrıca 146 iş yeri ruhsatı, 140 bina uygunluk, 5 mücavir alan dışı raporu hazırladı ve 47 eğitim semineri verdi.

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 1339 olayda çalışma yürüttü
04.01.2024 - 15:54,
Abone Ol

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 1339 olayda çalışma yürüttü.

İtfaiye ekipleri, geçen yıl 32 bina, 16 araç, 199 ot, saman, ekin, anız ve çöp, 35 baca, elektrikli ev aletleri, elektrik panosu, 5 orman ve fidanlık yangınına müdahale etti.

Ekipler, ayrıca 40 trafik kazası, 6 su altı ve su üstü arama kurtarma, 33 sel ve su baskını, 85 mahsur kalma, 217 hayvan kurtarma olayında da çalışma yürüttü.

Ekipler, bunların dışında 146 iş yeri ruhsatı, 140 bina uygunluk, 5 mücavir alan dışı raporu hazırladı, 47 eğitim semineri verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amasya Belediyesi, İtfaiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 1339 olayda çalışma yürüttü - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı

Son Dakika
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:41:46. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 1339 olayda çalışma yürüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement