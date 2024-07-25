Amasya Belediyesi Yolları Asfaltlıyor

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(AMASYA) - Amasya Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımlarını daha rahat bir şekilde sağlayabilmeleri için planlanan programlar dahilinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Başkan Turgay Sevindi, "Ekiplerimiz durmaksızın her yere yetişmeye çalışıyor" dedi.

Yaz sezonunda şehir merkezinde bulunan Akbilek ve Hacılar meydanında bulunan alanlar, Amasya Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlanıyor. Halkın konforlu bir yolculuk yapabilmesi için ana yolları ve caddeleri sıcak asfaltla buluşturmak için mesai harcayan ekipler, sezon kapanmadan ihtiyaç görülen güzergahları tamamlamayı hedefliyor.

Kent merkezinde yaşayan vatandaşların toz ve çamurdan kurtulmaları için ekiplerin gece gündüz mesai yaptıklarını söyleyen Başkan Sevindi, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları vatandaşlarımızın memnuniyetle karşıladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Ekiplerimiz, öncelikle belirlenen bir program dahilinde ilimizdeki yolları ring halinde tarayarak ivedilikle yapılması gereken bozuk satıhları tespit edip bu alanlarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor. Kent merkezinde yollarda oluşan çukurların vatandaşlarımızı, özellikle sürücülerimizi mağdur etmemesi için başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ederken, araç sürücülerine de zor anlar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için mahallelerimizdeki yollarda asfaltlama çalışmalarını yaparak sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz, durmaksızın gösterdiği faaliyetlerle her yere yetişmeye çalışıyor."