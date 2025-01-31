Amasya'da 800 Ruhsatsız İş Yeri Tespit Edildi - Son Dakika
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Amasya'da 800 Ruhsatsız İş Yeri Tespit Edildi

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde il genelinde 800 adet ruhsatsız iş yeri tespit etti. Başkan Turgay Sevindi, esnafın yasal prosedürlere uyması gerektiğini vurguladı.

31.01.2025 15:59  Güncelleme: 17:44
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(AMASYA) - Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, il genelinde 800 adet ruhsatsız iş yeri olduğu tespit edildi. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Esnafımızın yasal prosedürlere uymalarını istiyoruz. Yasalara uyan vergisini ödeyen esnaflarımızın mağdur edilmesini önlemek için çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Sayıştay Denetimleri sonrasında Vergi Dairesi'ne kayıtlı esnaf sayısı ile Amasya Belediyesi'ne kayıtlı esnaf sayısının birbirini tutmaması nedeniyle, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimler sonucunda 800 iş yerinin ruhsatsız çalıştığı belirlendi.

Başkan Sevindi, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin en kısa sürede yasal ücretlerini ödeyerek, ruhsat işlemlerini tamamlayabileceklerinin altını çizdi. Esnafın mağdur duruma düşmemesi için ekiplerin uyarılarını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Sevindi, şunları kaydetti:

"Vergi Dairesi ile Amasya Belediyesine kayıtlı esnaf sayılarının sayıştay denetimleri sonucunda tutmadığı tespit edildi. Bu doğrultuda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde il genelinde 800 esnafın ruhsatsız çalıştığı belirlendi. Esnafımızın yasal prosedürlere uymalarını istiyoruz. Sadece yasal ücretleri ödeyerek iş yeri sahiplerimiz ruhsatlarını alabilecektir. Yasalara uyan vergisini ödeyen esnafımızın mağdur edilmesini önlemek için çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız sürecek. Saygıdeğer esnaflarımız ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Amasya'da 800 Ruhsatsız İş Yeri Tespit Edildi - Son Dakika

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