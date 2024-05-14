Amasya'da Akdağ Yaylası'ndaki Yılkı Atları Cep Telefonuyla Görüntülendi - Son Dakika
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Amasya'da Akdağ Yaylası'ndaki Yılkı Atları Cep Telefonuyla Görüntülendi

Amasya\'da Akdağ Yaylası\'ndaki Yılkı Atları Cep Telefonuyla Görüntülendi

Amasya Rotasızlar Dağcılık Arama Kurtarma Derneği Başkanı İsmail Bulut, Akdağ Yaylası'nda sürü halinde gezen yılkı atlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bulut, atların yaylaların sembolü haline geldiğini ve doğal yaşamın bir parçası olduğunu belirtti.

14.05.2024 11:51
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Amasya'da Akdağ Yaylası'ndaki yılkı atları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akdağ bölgesinde sürü halinde gezen yılkı atları, Amasya Rotasızlar Dağcılık Arama Kurtarma Derneği Başkanı İsmail Bulut tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bulut, yılkı atlarının yaylaların simgesi haline geldiğini belirterek, "Atları yaz kış takip ediyoruz. Atlar koşmanın, özgür olmanın tadını çıkarıyor. Doğal yaşamın, doğal hayatın bir parçası haline geldiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Akdağ Yaylası'ndaki Yılkı Atları Cep Telefonuyla Görüntülendi - Son Dakika

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