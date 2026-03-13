Amasya\'da Bahar Şöleni

Amasya'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçların tarihi dokuyla bütünleşmesi, görsel şölen sundu.
Amasya'da bahar aylarının gelmesiyle kentin farklı bölgelerinde çiçek açan ağaçlar, tarihi doku ile bütünleşti.
Özellikle Şehzadeler Gezi Yolu ile Yeşilkent Meydanı çevresinde çiçek açan ağaçlar, beyaz ve pembe tonlara bürünerek görsel şölen oluşturdu.
