Amasya'da ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle taksiye çarpması sonucu 80 bin TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle taksiye çarpması sonucu 80 bin TL ceza

Amasya\'da ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle taksiye çarpması sonucu 80 bin TL ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Sami T. yönetimindeki motosiklet taksiye çarptı; sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Sami T.'ye ve ruhsat sahibi babasına toplam 80 bin lira para cezası uygulandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'da taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Sami T. yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ve ruhsat sahibi olan babasına toplam 80 bin TL para cezası uygulanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yüzevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sami T. yönetimindeki 05 AFN 193 plakalı motosiklet, Gocur Pehlivan Sokak'ta ilerlediği sırada Nuri Ayvalı Sokak'tan çıkan İbrahim A. yönetimindeki 05 T 0020 plakalı taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü savrularak sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE BABASINA 80 BİN TL CEZA

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Sami T.'nin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, motosikletin ruhsat sahibi olan babasına ise 40 bin TL olmak üzere toplam 80 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün motosikleti kısa süre önce satın aldığı ve ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptırdığı belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Amasya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle taksiye çarpması sonucu 80 bin TL ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

13:13
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Marmara’da batan geminin sahibinden olay suçlama
Marmara'da batan geminin sahibinden olay suçlama
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:22:31. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle taksiye çarpması sonucu 80 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement