Amasya'da IBAN Tuzağı Konferansı

25.02.2026 19:00
Merzifon MYO'da dijital dolandırıcılık üzerine konferans düzenlendi, öğrenciler bilgilendirildi.

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine yönelik "IBAN Tuzağı" konferansı düzenlendi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MYO Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, dijital dolandırıcılık hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, burada yaptığı konuşmada, IBAN kiralama konusunda son dönemde gençlerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını, bu kapsamda toplumun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Merzifon Cumhuriyet Savcısı Erdi Balcı ise IBAN kiralama suçlarının çoğu zaman fark edilmeden işlendiğini, gençlerin istemeden suçun bir parçası haline gelebildiğini belirtti.

Dijital dünyada atılan her adımın hukuki sonuçlarının olduğuna dikkati çeken Balcı, "Öğrencilerin kişisel ve finansal bilgilerini korumaları son derece önemlidir. Özellikle IBAN kiralama gibi suçlar gençler için ciddi sonuçlar doğurabilir." dedi.

Konferansa Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Onur Çapkulaç, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.